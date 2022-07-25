الخرطوم 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على بعث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، مجددًا البرهان خلال البرقية حرصه في مواصلة العمل سوياً من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، والارتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين.وركزت صحف الاثنين على تأكيد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم حرص واهتمام الدولة بتطوير وتحديث قطاع التعدين بالبلاد لتعظيم الإيرادات العامة بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنفيذ خطط وسياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق العيش الكريم للمواطنين.ونشرت إعلان الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، سيبدأ زيارة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا لبحث التوصل إلى حل لملف سد النهضة.ولفتت صحف السودان الانتباه في الشأن الفلسطيني إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 19 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.// انتهى //11:34ت م0039