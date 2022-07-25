بيشة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسقدّم مستشفى الملك عبدالله ببيشه خدماته لـ 421.968 مستفيداً وذلك خلال النصف الأول للعام 2022 م.وأوضحت صحة بيشة أن قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفى استقبل 86.981 مراجعاً، فيما استفاد 137.819 مراجعاً من خدمات قسم الفحوصات المخبرية بالمستشفى.وأضافت أن قسم التصوير الإشعاعي استقبل 87.140 مراجعاً وجرى إجراء أكثر من 430 عمليه قسطره قلبية، وأن عدد العمليات الجراحية التي أجريت نفس الفترة 1.410 عمليات جراحية وتم إجراء 1.175 عملية جراحة اليوم الواحد، وجرى صرف 100.198 وصفة طبية، وإجراء أكثر من 3.240 عملية للغسيل الكلوي بالمستشفى.واستقبل مركز التأهيل الطبي بالمستشفى 16.117 مراجعاً، كما جرى تسجيل 1.650 زيارة لقسم الرعاية الصحية المنزلية .// انتهى //11:38ت م0040