الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (8) أشخاص مقيمان و 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترصدهم مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية، وإيهامهم بتقديم المساعدة لهم في تنفيذ الخدمات البنكية، والاحتيال عليهم والحصول على بطاقاتهم وأرقامها السرية، واستبدالها ببطاقات أخرى وسحب مبالغ منها وإجراء عمليات شرائية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //11:54ت م0043