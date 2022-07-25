أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث "بنين وبنات" اليوم، حزمة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، التي تنفذ في عدد من مراكز التدريب بكافة قطاعات المنطقة.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الفعاليات الصيفية تهدف إلى تقديم برامج تطويرية ونوعية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق واحتياجاتهم وتخصصاتهم، مبيناً أن برامج المعلمين بلغت 24 برنامجاً، ويعمل على تنفيذها 24 مدرباً، ويستفيد منها قرابة 2400 متدرب، فيما بلغت برامج المعلمات 51 برنامجاً، تنفذها 51 مدربة، ويستفيد منها قرابة 2600 متدربة.وأشار إلى أن من أبرز البرامج المنفذة الأمن السيبراني، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتقويم المتمركز حول المتعلم، وتنمية الدافعية لرفع المستوى التحصيلي للطلبة، ومهارات التصميم والتوثيق الإلكتروني، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والحوسبة السحابية وتقنيات التعليم، وإدارة المعرفة ودورها في تطوير عمل المؤسسات التعليمية، والتعليم المدمج، والذكاءات المتعددة، ودمج التقنية في التعليم.// انتهى //11:54ت م0044