أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //11:55ت م0045