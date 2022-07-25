الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسناقشت هيئة الأزياء الحلول لمواجهة التحديات وحصر الاحتياجات التي تُواجه روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأزياء، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها المفتوحة لتطوير القطاع، ومواكبة النقلة النوعية التي يعيشها.وتحدث المشاركون في اللقاء عن أبرز التحديات التي تواجههم في قطاع الأزياء في مجالات التدريب والتصميم والتنفيذ، إضافة إلى إمكانية استثمار الدعم غير المحدود الذي تولية المملكة للقطاع من خلال فتح المصانع الكبيرة وضخ الموارد الأساسية في السوق المحلية، لتمكين أصحاب المهن من ممارسة شغفهم في بيئات عمل خلاقة وناجعة.يُذكر أن هيئة الأزياء تسعى إلى دعم القطاع من خلال تنظيم اللقاءات المفتوحة التي تهدف إلى فهم متطلبات العاملين في القطاع والمهتمين المحترفين والهواة ومناقشة التحديات التي تُواجههم، كما تسعى الهيئة إلى إقامة المعارض العالمية، التي ترتقي بقطاع الأزياء ومن أهمها تنظيم معرض "100 براند سعودي"، في نيويورك خلال الأيام القادمة.// انتهى //12:01ت م0048