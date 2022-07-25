جدة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، يصحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد وجريان السيول وتدنياً في الرؤية، وذلك على محافظات الليث والطائف, وكذلك العرضيات وأضم وميسان.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //12:02ت م0049