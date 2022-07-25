عرعر 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأنهت إدارة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال الصيانة الدورية لجسر طريق الملك عبد العزيز بمدينة عرعر.وشملت أعمال الصيانة الدورية إعادة سفلتة الجسر بواقع 7895 متراً مربعاً، إضافة إلى إعادة دهان ما يقرب من 521 متراً طولياً من السياج الحديدية، وكذلك دهان أرصفة بواقع 1157 متراً طولياً، وتخطيط الجسر استكمالاً للشكل الجمالي بواقع 350 متراً مربعاً .// انتهى //12:02ت م0050