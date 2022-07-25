رفحاء 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسواصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية روضة هباس، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، قص وتهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء ومعالجة التشوه البصري بمساحة 201,613 م2؛ كما كثفت جولاتها الرقابية بتنفيذ 344 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، نتج عنها تحرير 13 مخالفة، وإغلاق منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية، وإتلاف 10 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومعالجة 8 بلاغات عن المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية.‏وأوضحت بلدية روضة هباس أنه جرى خلال هذه الفترة صيانة عدد 717 عموداً من أعمدة الإنارة التالفة، واستبدال 1,570 متراً طولياً من الأرصفة المتهالكة مع طلائها،ومعالجة 42,000 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات الاسفلتية، وإزالة 17 سيارة تالفة ومهملة، إضافة إلى رفع 3255 م3 من المخلفات الإنشائية.وأكدت البلدية، مواصلة خططها وأعمالها وبرامجها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وفق الخطط والبرامج المعدة والمعمول بها لتحقيق جودة الحياة إحدى ركائز رؤية السعودية 2030.// انتهى //12:05ت م0051