القدس المحتلة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم، مضيفة أن مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت ساحة الغزالي قرب باب الأسباط، وأدت طقوسا تلمودية فيها.وفي ذات السياق أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض بحر محافظتي وسط وشمال القطاع، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في البحر وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.// انتهى //12:26ت م0055