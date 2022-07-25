المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسدشن وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي مبادرة "إنسانيون" لتنظيم الزيارة والتفويج.وتهدف المبادرة إلى الترحيب بقاصدي المسجد النبوي من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الهدايا لهم، إضافة إلى تقديم الخدمات النوعية .// انتهى //12:39ت م0056