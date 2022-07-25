لندن 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريحات المتنافسين على خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مبرزة اختلاف وجهات النظر حول خفض الضرائب وبعض القضايا الإقليمية والدولية.وتناولت استمرار معاناة المسافرين عبر ميناء دوفر الذي يعتبر أهم ممر يربط الجزيرة البريطانية مع القارة الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة معالجة طوابير السيارات الممتدة لأميال نسبة لتأخير إجراءات الفحص والجمرك في موسم الإجازات الصيفية.وناقشت صحف لندن الأوضاع في أوكرانيا وخصوصاً ما يتعلق باتفاق استئناف صادرات الحبوب من موانئ البلاد الجنوبية وما يترتب عليه من تخفيف لحدة نقص الغذاء في بعض البلدان الفقيرة والنامية.// انتهى //12:47ت م0058