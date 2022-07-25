جيزان 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأجرت صحة جازان ممثلة بمركز السمنة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر 310 عمليات تكميم وتحويل مسار وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.وأوضحت الصحة أن العمليات التي أُجريت شملت كُتل مختلفة لأجسام المرضى حيث بلغ عدد المرضى الذين تتراوح كتلة أجسامهم من 35 إلى 50 (198) مريضاً، وعدد المرضى الذين تتراوح كتلة أجسامهم من 51 إلى 65 (94) مريضاً، والمرضى الذين تتراوح كتلة أجسامهم من 66 إلى 95 (18) مريضاً.// انتهى //12:51ت م0059