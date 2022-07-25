المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستنظم لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع جمعية "كبدك" الخميس المقبل, اللقاء التوعوي لأمراض الكبد, بمشاركة أطباء متخصصين في هذا المجال.ويهدف اللقاء الذي يقام بمقر الغرفة تزامناً مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي إلى التوعية بمرض التهاب الكبد الفيروسي, ودعم مرضى التهاب الكبد, ويستعرض أهم الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" للمواطنين والمقيمين في كافة المناطق, ورفع مستوى الوعي بمسببات المرض.// انتهى //12:58ت م0061