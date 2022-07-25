جدة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسوقّعت أمانة محافظة جدة اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز جوري للرعاية والتأهيل, ضمن مبادرات الأمانة مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعماً لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة المجتمعية عبر تنفيذ البرامج والفعاليات المتنوعة.وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان حمودة, أن الاتفاقية تتضمن إقامة مبادرات وبرامج وفعاليات تُسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص والأطفال من ذوي الإعاقة بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على المشاركات المجتمعية التي تُقدّمها الأمانة.// انتهى //12:59ت م0062