الدمام 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، غداً بمقر الإمارة بالدمام، اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة .وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن الاجتماع سيبحث ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية والإدارية لرفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها.// انتهى //13:15ت م0063