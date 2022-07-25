الكويت 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 04ر38 نقطة، ليبلغ مستوى 88ر7699 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر213 مليون سهم عبر تنفيذ 12748 صفقة نقدية بقيمة 9ر56 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر70 نقطة، ليبلغ مستوى 32ر5891 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 2ر1 في المئة عبر تداول 8ر123 مليون سهم من خلال 5375 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي.وصعد مؤشر السوق الأول 77ر25 نقطة، ليبلغ مستوى 43ر8572 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 في المئة عبر تداول 8ر89 مليون سهم في 7373 صفقة بقيمة 41 مليون دينار.// انتهى //13:21ت م0065