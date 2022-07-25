إسلام آباد 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكتبه بإسلام آباد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون" السفير تشانغ مينغ، الذي يزور باكستان حالياً.واستعرض الجانبان خلال اللقاء التحديات العالمية الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى مناقشة الصعوبات الاقتصادية والمالية لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.// انتهى //13:22ت م0066