سياسي / رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
إسلام آباد 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكتبه بإسلام آباد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون" السفير تشانغ مينغ، الذي يزور باكستان حالياً.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء التحديات العالمية الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى مناقشة الصعوبات الاقتصادية والمالية لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.
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