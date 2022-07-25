حفر الباطن 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسقدّمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة حفر الباطن خدماتها لـ62,594 مستفيداً، وذلك خلال شهر يونيو للعام 2022م، حيث بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 24,247 مراجعاً، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 14,194 مراجعاً، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة العام 13,282 مراجعاً.كما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 7,325 مراجعاً، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة 2,468 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 1,078 مراجعاً.// انتهى //13:25ت م0067