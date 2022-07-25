بريدة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مركز الربيعية صالح الفوزان، وعدداً من أهالي المركز، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة الدكتور عسم الرمضي.وأكد سموه على توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة، وتسهيل حصولهم عليها، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد تطورًا ونقلات نوعية في الخدمات والمشاريع التنموية التي تعكس الجهود المبذولة لرقي محافظات ومراكز القصيم، وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.من جانبهم، عبّر أهالي مركز الربيعية عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يخدم أهالي المركز .// انتهى //14:00ت م0068