عرعر 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريرا عن أهم أعمال المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير عام للشؤون الصحية بالمنطقة علوان صالح الشمراني، الذي قدم تفصيلا عن ما تضمّنه التقرير من أعمال وإنجازات في صحة الحدود الشمالية، وذلك سعياً من المديرية لتحقيق جميع الأهداف المناطة بها, وتحسين الخدمات وتطويرها في ضوء رؤية المملكة 2030 وتحقيق أعلى المستويات من رضا المستفيدين.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الصحية، إضافة إلى مناقشة المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشروعات المتعثرة والمستقبلية.ونوه سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم الحكومي الذي يلقاه القطاع الصحي من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //14:52ت م0086