القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بعنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج"، بالتعاون والشراكة بين الجامعة العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.ومثل المملكة العربية السعودية في المؤتمر عضو وحدة أبحاث الصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عادل بن فهد العتيبي.ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديًا واجتماعيًا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر إنه وبعد حوالي عامين من الإجراءات الاحترازية الصارمة وتبعاتها على مختلف الأصعدة، كان لزاما علينا كسياسيين ودبلوماسيين وخبراء وأطباء وباحثين مختصين أن نعمل على جمع ودراسة وتحليل مخلفات الجائحة، واستخلاص الدروس لبناء المستقبل على نحو يضمن استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، ويكفل حقوق الأفراد والمجتمعات".يشارك في المؤتمر مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، ووفد رفيع المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين .// انتهى //14:54ت م0088