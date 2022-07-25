الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأقامت هيئة المكتبات لقاءً افتراضياً مع المهتمين بالقطاع، بهدف تعزيز التواصل مع الخبراء والمهتمين، والكشف عن جهود الهيئة وتطوراتها خلال الفترة الماضي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالرحمن العاصمواستعرضت خلال اللقاء إستراتيجيتها التي تتضمن أهداف "دعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات وتحسين الوصول إليها، وتشجيع الابتكار والاستثمار، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية"، بالإضافة إلى "تعزيز المشاركة المجتمعية"، وتنمية المجال الثقافي والمعرفي بتقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات، وخدمات المكتبة المتنقلة، إلى جانب تنفيذ ألعاب معلوماتية موجهة للأطفال والناشئة.وتحرص الهيئة على إعداد المواهب لسوق العمل من خلال تقديم برامج وفعاليات واستحداث برامج في إطار التعليم ومحو الأمية.يذكر أن المكتبات نشأت قديمًا وحظيت بالحرص والرعاية من الدولة على مراحل مختلفة حتى أصبحت تخصص أكاديمي يُدرّس بالجامعات.// انتهى //15:03ت م0090