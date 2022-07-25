الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم، معالي نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان فرقت صديقوف، والوفد المرافق له، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى المملكة.وأكد معاليه خلال الاستقبال أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان تاريخية وقوية، متطلعًا إلى تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوزبكي.وقدم نبذةً عن آلية عمل مجلس الشورى والأدوار التي تقوم بها لجان الصداقة البرلمانية مع برلمانات دول العالم كافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تفعيل أدوار لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان الأوزبكي وزيادة اللقاءات والزيارات الثنائية بينهما.من جانبه عبَّر نائب وزير الخارجية جمهورية أوزبكستان عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، لها جهود كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف وإحلال السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع، مُشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030، تعد مثالًا يحتذى به وستسهم في نهضة العالم الإسلامي كافة.وقدم شكره للمملكة على نجاح موسم الحج والخدمات العظيمة والجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين، مثمنا الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لجمهورية أوزبكستان منذ استقلالها وحتى الآن.وأكد نائب وزير خارجية أوزبكستان خلال الاستقبال دعم بلاده الرسمي لاستضافة المملكة العربية السعودية "اكسبو 2030".حضر الاستقبال نائب رئيس المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان عادلجان طاجيوف، ومدير مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان شاه عظيم منوروف، ونائب وزير التعليم العالي والثانوي الخاص وعضو اللجنة الدستورية رحيمجان حكيموف، وسفير أوزبكستان لدى المملكة اولوغبيك مقصودوف، وعدد من المسؤولين في المجلس.// انتهى //15:05ت م0091