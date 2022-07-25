عام/ انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية بمحافظة ضباء
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
تبوك 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
تنطلق بمحافظة ضباء غداً ، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، بحضور المحافظ محمود بن حسين الحربي ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي ، وأهالي المحافظة وزائريها والمقيمين فيها ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، بكورنيش ضباء الشمالي .
ويشارك في المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك ، وعشرون عارضاً من المزارعين ، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية.
ويضم المهرجان العديد من المشاركات التي جاء من أبرزها المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الناتجة منها وجناح توعوي عن الزراعة العضوية ، فيما يسعى الفرع من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم داخل المحافظة وخارجها .
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15:08ت م
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