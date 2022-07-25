تبوك 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستنطلق بمحافظة ضباء غداً ، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، بحضور المحافظ محمود بن حسين الحربي ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي ، وأهالي المحافظة وزائريها والمقيمين فيها ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، بكورنيش ضباء الشمالي .ويشارك في المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك ، وعشرون عارضاً من المزارعين ، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية.ويضم المهرجان العديد من المشاركات التي جاء من أبرزها المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الناتجة منها وجناح توعوي عن الزراعة العضوية ، فيما يسعى الفرع من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم داخل المحافظة وخارجها .// انتهى //15:08ت م0092