أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسصادرت الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر، التي يعرضها عدد من الباعة الجائلين في الأماكن العامة وعلى الطرقات الرئيسية.وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي بأنه في إطار جهود الأمانة لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت الفرق الرقابية خلال الـ 10 أيام الماضية من ضبط 765 بسطة مخالفة للباعة الجائلين، إضافة الى التحرز على كميات من الخضروات والمواد الغذائية مجهولة المصدر وتم إتلافها على الفور.وأكد العاوي أن الجولات الرقابية على مواقع الباعة الجائلين ستتضاعف خلال فترة الصيف حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنا تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعيا الجميع بالمسارعة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940.// انتهى //15:09ت م0093