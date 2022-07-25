الدوحة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعا بقيمة بلغت 48.75 نقطة، أي ما نسبته 0.38 %، ليصل إلى 12 ألفا و799.58 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 154 مليونا و983 ألفا و207 أسهم، بقيمة 509 ملايين و660 ألفا و211.607 ريال، نتيجة تنفيذ 19857 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //15:10ت م0095