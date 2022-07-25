الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسوقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف إيجاد تعاون إستراتيجـي بين الطرفين لرفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة وتوحيد الجهود ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتفعيل التعاون في مجال تبادل البيانات وربط الأنظمة وقواعد البيانات.ومثل المؤسسة في التوقيع معالي الرئيس المهندس آنف بن أحمد أبانمي وعن الهيئة الرئيس التنفيذي جيري إنزيريلو، حيث تدعم الاتفاقية الاستفادة من خدمات الطرفين، وتبادل الخبرات والدراسات والإحصاءات لا سيما تبادل المعلومات الجيومكانية، والبيانات وربط الأنظمة وقواعد البيانات الجغرافية، إلى جانب الاستفادة من الشراكات التي تخدم الطرفين.ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بالمرتكزات التي تنطلق منها مذكرة التفاهم التي تؤطر لمجالات التعاون بين الطرفين، كالعمل على المبادرات الابتكارية المشتركة وغيرها من المبادرات المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق الخطط الطموحة التي تنتهجها هيئة تطوير بوابة الدرعية للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان الدرعية، وكذلك للزوار والسياح، من خلال تطوير المرافق وتهيئة بيئة سياحية وثقافية نموذجية.بدوره أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي الأهمية البالغة التي تمثلها عمليات العنونة البريدية في الدرعية وارتباطها الوثيق بالبيئة السكانية والتجارية والاقتصادية مستقبلاً، لافتاً النظر إلى أن التعاون بين الطرفين يهدف لخدمة المواطنين والمقيمين في الدرعية وتوفير الحلول البريدية والارتقاء بها في النطاق الإشرافي والتعاون في الاستشارات الفنية للمشاريع المشتركة كالتخطيط والعمل على تسمية الشوارع والترقيم.// انتهى //15:20ت م0098