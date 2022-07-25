المنامة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,888.95 بارتفاع بلغ قدره 2.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 655.85 بانخفاض بلغ قدره 2.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و878 ألفًا و216 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 471 ألفًا و607 دنانير بحرينية نُفِّذت من خلال 75 صفقة.// انتهى //15:25ت م0099