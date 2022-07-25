القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات قمة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود الذي يزور القاهرة حاليا، تناولت مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وأوجه التعاون القائمة بين البلدين.وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات دعم مصر لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب؛ سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد ليتبوأ موقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي والقاري.// انتهى //16:23ت م0111