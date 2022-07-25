المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسوقّعت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل مبانٍ تجارية وفندقية متعددة الاستخدامات على مساحة تتجاوز الـ 21 ألف م²، في موقعٍ مميز على طريق الملك فيصل "الدائري الأول" مع تقاطع طريق الملك فهد شمال المسجد النبوي الشريف، ووقّعه من جانب الأمانة معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.وتُعد هذه الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة بالتوسع في إنشاء وتطوير منظومة خدمات الضيافة والمرافق ذات الجذب السياحي في منطقة المدينة المنورة، والسعي لتوفير خيارات سكنية وفندقية جديدة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة، حيث تبعد حوالي 300 متر عن المسجد النبوي الشريف وتطل على المنطقة المركزية التي تشهد توافد الزوار خلال موسمي الحج والعمرة على مدار العام، إضافة إلى قرب الموقع من خدمات حافلات النقل السريع BRT.وتعمل أمانة منطقة المدينة المنورة خلال المرحلة المقبلة على استقطاب المزيد من المشاريع الجديدة ذات الأثر الايجابي لسكان وزوار المدينة المنورة في مختلف النواحي الترفيهية والاقتصادية في ظل التوجه نحو صناعة الضيافة والسياحة ونقلها لمرحلة جديدة، لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم بصورة فاعلة في صناعة بيئة حاضنة للفعاليات والأنشطة وتكون رافداً يدعم القطاع السياحي على مستوى المنطقة.// انتهى //16:25ت م0113