القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسدعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى وجود رؤية إستراتيجية عربية شاملة من أجل ضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقات والمواثيق الدولية وحمايتها خاصة في أوقات الأوبئة والأزمات.وقال العسومي في كلمته -خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان المنعقد حاليا بالجامعة العربية- : إن البعد التشريعي في حماية حقوق الإنسان في مثل هذه الأوقات الاستثنائية يحتل درجة كبيرة من الأهمية، ولكنه ليس كافياً وحده، وإنما يحتاج إلى تكامل في الأدوار بين جميع أصحاب المصلحة من حكومات وبرلمانيين ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات الإعلام.وشدد العسومي على أهمية إعلاء قيم حقوق الإنسان، كونه يمثل ركيزة أساسية في الإستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، انطلاقاً من إيمانه الكامل بأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأزمات لا يجب أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان ووفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن البرلمان العربي عمل على إعداد عدد من "القوانين العربية الاسترشادية" للتخفيف من تبعات الجائحة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم.// انتهى //16:26ت م0116