القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الذي يزور القاهرة حاليًا.وتناول اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والصعوبات التي تواجه وكالة الأونروا، خاصة من الناحية المالية، وأهمية التنسيق في المرحلة القادمة من أجل حشد الإسهامات من الدول المانحة وحث المزيد من الدول على الإسهام في موازنة الوكالة.// انتهى //16:28ت م0117