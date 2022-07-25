مقديشو 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسمنح مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي في جلسة له اليوم رئيس وزراء البلاد حمزة عبدي بري مهلة إضافية من 10 أيام لتشكيل الحكومة؛ وذلك تلبيةً لطلبه.وصوّت 145 نائباً بالموافقة على طلب رئيس الوزراء، مقابل صوتٍ واحد رافض، في جلسة حضرها 146 نائباً من أصل 275 نائباً.مما يذكر أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عيَّن حمزة عبدي بري رئيساً للوزراء في 15 يونيو الماضي.// انتهى //16:45ت م0118