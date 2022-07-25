اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على تباين
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 622.3 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.42% مسجلًا 9237.7 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 1824.17 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.3% لينهي التعاملات عند مستوى 2672.39 نقطة.
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