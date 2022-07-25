القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسبدأت بجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع "28" للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات.ويرأس وفد المملكة في الاجتماع على مدى يومين مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خالد بن عبدالعزيز العرج.وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح له: إن الاجتماع يناقش عدة بنود، من بينها: إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً بين الدول العربية، إضافة إلى مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي المعتمد لتسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات بين الدول العربية، إلى جانب بحث دليل الأحكام المسبقة، وموعد ومكان عقد الاجتماع التاسع والعشرون للجنة.// انتهى //16:55ت م0122