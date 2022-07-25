إسلام آباد 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسلقي جندي من رجال الجيش الباكستاني مصرعه خلال تبادل إطلاق النار مع مجموعة من الإرهابيين في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن الحادث وقع أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط أمني في منطقة ديرة إسماعيل خان، وتعرضها لهجوم من جانب مجموعة إرهابية.وأضاف أن الفرقة العسكرية تواصل عمليات التمشيط لتطهير المنطقة من وجود العناصر الإرهابية.// انتهى //16:55ت م0123