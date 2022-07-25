الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، في الرياض اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في مملكة تايلند سوبتانابونغ بنميشا، والوفد المرافق له.وبُحِثت في الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة، منها: تكرير البترول، والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بالإضافة إلى تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون للحد من آثار الانبعاثات، بما يحقق مصالحهما المشتركة،كما تناول الاجتماع الفرص المتاحة في مملكة تايلند في مجالَيْ الطاقة والبتروكيميائيات، بالإضافة إلى سبل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.// انتهى //16:58ت م0124