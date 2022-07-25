الأحساء 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم, مركزَيْ السيح ومريطبة, وذلك ضمن اهتمامه بزيارة مراكز المحافظة.وأكد سموه خلال لقائه بأهالي مركزَيْ السيح ومريطبة أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لتلمّس احتياجات الأهالي عن قرب.فيما أعرب رئيسَا مركز السيح فهد بن سالم المري ومركز مريطبة علي بن بخيت المري وأهاليهما عن شكرهم لزيارة واهتمام سموه, متمنين له دوام التوفيق والسداد.// انتهى //17:05ت م0125