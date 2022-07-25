عمّان 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر، الذي يزور الأردن حاليًا.وبُحِثت خلال اللقاء العلاقة الإستراتيجية والتعاون بين البلدين، وتاكيد الدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون بينهما.// انتهى //17:28ت م0130