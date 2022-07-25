نيودلهي 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأدت اليوم الرئيسة الهندية الجديدة دروبادي مورمو اليمين الدستورية، لتصبح أول شخص يتولى المنصب من المجموعات العِرقية للسكان الأصليين في الهند .وقالت مورمو في تصريح لها بعد أداء اليمين الدستورية: انتخابي هو دليل على أن الفقراء في هذا البلد يمكن أن يكون لهم أحلام وأن يحققوها أيضا.مما يذكر أن الرئيسة الهندية الجديدة دروبادي مورمو هي ثاني إمرأة تتولى منصب الرئيس في الهند.// انتهى //17:30ت م0131