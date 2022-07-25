جيزان 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسعقدت لجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني بمجلس منطقة جازان بمقر الإمارة اليوم اجتماعها الأول ضمن أعمال دورتها الثانية للعام المالي ١٤٤٣ / ١٤٤٤هـ، برئاسة نائب رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد الحازمي.واستعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة توصيات مجلس المنطقة المتعلقة بمهام اللجنة، والتأكيد على ممثلي الجهات الحكومية في مجلس المنطقة بتنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات التي سبق اعتمادها من سمو أمير المنطقة رئيس مجلس المنطقة.ويأتي الاجتماع ضمن جهود مجلس المنطقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.// انتهى //17:51ت م0134