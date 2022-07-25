الدمام 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، الفائزين بالدورة الرابعة بمسابقة "ملتقى الفيديو آرت الدولي"، التي تحمل عنوان "تأمل الضوء انطلق نحو الخيال"، واستمرت خمسة أيام، بمشاركة أكثر من 23 دولة.وحصل المتسابق فران أورالو من إسبانيا على المركز الأول، والثاني سمر بيومي ومحمد طارق من مصر، فيما حصلت العمانية صفاء الفهدي على المركز الثالث.وشهدت المسابقة إقبالاً من المهتمين والمكتشفين لهذا الفن، حيث ساعدت عملية العرض على فهم آليات التعبير الفني التي تميّز الفيديو آرت، وعالم البصريات الرقمية، والتحوّل العام من فكرة الفنون الجامدة في اللوحة والمنحوتة إلى الفنون المتحرّكة.وأوضح مدير الجمعية المشرف على الملتقى الحربي أن المشاركات المتنوعة عكست الكثير من الانفتاح على ثقافات وهويات ومفاهيم فنية مختلفة حملت تجارب جديدة كفيلة بتفعيل روح التجريب لدى التجارب السعودية، واطلاعها على العديد من التصورات البصرية الجديدة، وتمكين التجارب الدولية من الاطلاع على التجارب السعودية التي لا تقل أهمية بدورها عن التجارب العالمية التي تستحق التعمق والمشاهدة والمتابعة من الجمهور.// انتهى //18:15ت م0137