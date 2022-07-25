نيروبي 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسلقي 30 شخصاً مصرعهم وسط كينيا، إثر سقوط حافلة ركاب كانت تقلهم.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة سقطت من علو نحو أربعين متراً في نهر "نيتي" عندما كانت تعبر جسراً غالباً ما تقع عليه حوادث على بعد نحو خمسين كيلومتراً من مدينة "ميرو" مكان انطلاقها.ويشهد عدد ضحايا الحوادث المرورية في كينيا ارتفاعاً، فبين شهرَيْ يناير ويونيو قُتِل 1912 شخصاً بزيادة نسبتها 9% مقارنةً بالعام الماضي لنفس المدة، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة النقل والسلامة المرورية بالعاصمة الكينية نيروبي.// انتهى //18:17ت م0138