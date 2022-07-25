غريان 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسوضعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) "حوش الحفر" بمدينة غريان جنوب ليبيا على قائمة التراث في الدول الإسلامية ضمن اثنين وعشرين موقعًا في ليبيا، تبرز القيمة المتميزة للمواقع المختارة وتجسد أهمية الحفاظ عليها وصونها.وتتميز مدينة غريان بوجود منازل "حوش الحفر"، وهو يمثل مرحلة من مراحل تطور المسكن بالمنطقة، ويعد أحد أهم المعالم السياحية بمدينة غريان، ونموذجاً عمره عدة قرون لهندسة معمارية تميزت بها المدينة.واستعمل سكان المنطقة هذه المساكن لمدد طويلة من الزمن، وهي لا تحتاج تدفئة شتاءً ولا وسائل تبريد أو تكييف صيفاً.// انتهى //18:27ت م0141