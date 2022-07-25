الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي لكمال الأجسام في البطولة العربية لكمال الأجسام 2022 في نسختها الـ22، والـ18 للشباب، والثانية للكلاسيك والفيزيك، التي ستقام خلال المدة من 28 - 31 شهر يوليو الجاري في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.ويمثل الأخضر في البطولة (8 لاعبين)، هم: (أحمد سعيد المزعل - أشرف مصطفى الغانم - أحمد حامد المولد - عبدالرحمن سعد الروضان - أحمد محمد أفريد - ماجد عمران أبوالرحى - إبراهيم علي الناجم - محمد حسن مغيص)، سيتنافسون لاعبي 14 منتخباً عربياً. فيما يشرف فنياً على الأخضر سليمان الحصيني، والمدير الفني قاسم ليث، ومشاركة الحكم محمد الشهري والحكم حسين أبو الرحى.وستنطلق البطولة بالميزان في اليوم الأول لتحديد المتنافسين في أوزان البطولة، التي ستبدأ منافساتها يوم 29 يوليو لفئات الأساتذة والفيزيك والكلاسيك، على أن تقام في اليوم الذي يليه (30 يوليو) منافسات البدي بيلدنج، وتختتم البطولة في الـ31 من يوليو بحفل الختام وتتويج الفائزين.// انتهى //18:31ت م0142