بغداد 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسسجلت العراق اليوم 2953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى مليونين و432 ألفا و 786 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة والبيئة بالعراق اليوم في تقريرها اليومي أنه تم رصد ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و293 وفاة.وأشار التقرير إلى شفاء 2886 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و372 ألفا و11 متعافيا.ولفت التقرير النظر إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 آلاف و461 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //18:44ت م0143