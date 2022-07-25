مقديشو 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساندلع اليوم قتال عنيف بين مقاتلي حركة الشباب الإرهابية وقوات تابعة لوحدة خاصة من الشرطة الإقليمية بالقرب من منطقة "فير فير" في الإقليم الصومالي الإثيوبي.ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن القتال اندلع بعد شن قوات الحكومة الإقليمية هجوما على مقاتلين ينتمون إلى الحركة عبروا الحدود المشتركة بين إقليم هيران وإثيوبيا.وكان محافظ إقليم هيران بولاية هيرشبيلي علي جيتي عثمان قد أكد أمس تسلل 200 مسلح من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من المحافظة الواقعة وسط الصومال إلى عمق الأراضي الإثيوبية.// انتهى //18:44ت م0144