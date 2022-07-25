مقديشو 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساختتمت البعثة الانتقالية الأفريقية وفريق المملكة المتحدة للدعم في الصومال تدريب ضباط عسكريين من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص) والجيش الوطني الصومالي حول طرق التخفيف من التهديدات التي تشكلها العبوات الناسفة.وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أنه تم تدريب المشاركين على جوانب مختلفة بما في ذلك التعامل مع المتفجرات والمخاطر، وتقييم تهديدات العبوات الناسفة والتخفيف منها ، ومعالجة المعلومات والاستخبارات القابلة للتنفيذ ، وتخطيط حركة القوافل وحماية القوات.// انتهى //19:01ت م0145