القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسالتقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم بنائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان المنعقد حاليًا بالقاهرة.وبحث الجانبان خلال اللقاء أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وشدد أبو الغيط على أهمية الفهم الجيد لأولويات المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها، داعيًا إلى تعزيز الحوار مع الدول لينعكس إيجابًا على العمل متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.// انتهى //19:24ت م0147